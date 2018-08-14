Россия учтёт в военном планировании новый оборонный бюджет США

«Американцы продолжают валить с больной головы на здоровую, ищут предлоги для того, чтобы всё больше расшатывать стратегическую стабильность и международную безопасность. Но мы будем и дальше надёжно обеспечивать нашу собственную безопасность военными средствами и, разумеется, политико-дипломатическими средствами», — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что в связи с действиями США у многих стран возникают вопросы. «Люди начинают всё больше задумываться о том, как им надёжнее обеспечить свою безопасность в такой ситуации», — отметил дипломат.