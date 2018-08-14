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Россия учтёт в военном планировании новый оборонный бюджет США
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Россия учтёт в военном планировании новый оборонный бюджет США 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
«Американцы продолжают валить с больной головы на здоровую, ищут предлоги для того, чтобы всё больше расшатывать стратегическую стабильность и международную безопасность. Но мы будем и дальше надёжно обеспечивать нашу собственную безопасность военными средствами и, разумеется, политико-дипломатическими средствами», — сказал Рябков.
Он подчеркнул, что в связи с действиями США у многих стран возникают вопросы. «Люди начинают всё больше задумываться о том, как им надёжнее обеспечить свою безопасность в такой ситуации», — отметил дипломат.
Накануне Дональд Трамп подписал оборонный бюджет Соединённых Штатов на следующий год объёмом 716 миллиардов долларов. Расходы на военные цели увеличились на 24 миллиарда долларов. В номинальном выражении речь идёт о самом крупном ассигновании военных расходов.
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