МИД: Россия учтёт в военном планировании новый оборонный бюджет США 

Россия обеспечит свою безопасность военными средствами и учтёт в военном планировании новый оборонный бюджет Соединённых Штатов. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
«Разумеется, само-собой (учтём в военном планировании. — RT)… Американцы продолжают валить с больной головы на здоровую, ищут предлоги для того, чтобы всё больше расшатывать стратегическую стабильность и международную безопасность», — цитирует ТАСС дипломата.
Он подчеркнул, что Россия и дальше будет надёжно обеспечивать собственную безопасность военными и политико-дипломатическими средствами.
«Беспрецедентная накачка военного бюджета (США. — RT) ассигнованиями, что тоже подтверждается подписанным законом, сама по себе оказывает разрушительное воздействие на сложившуюся систему международной безопасности», — считает Рябков.
Ранее в Китае выразили недовольство в связи с утверждением в Соединённых Штатах оборонного бюджета на 2019 финансовый год.