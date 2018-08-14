МИД: Россия учтёт в военном планировании новый оборонный бюджет США

«Разумеется, само-собой (учтём в военном планировании. — RT)… Американцы продолжают валить с больной головы на здоровую, ищут предлоги для того, чтобы всё больше расшатывать стратегическую стабильность и международную безопасность», — цитирует ТАСС дипломата.

Он подчеркнул, что Россия и дальше будет надёжно обеспечивать собственную безопасность военными и политико-дипломатическими средствами.

«Беспрецедентная накачка военного бюджета (США. — RT) ассигнованиями, что тоже подтверждается подписанным законом, сама по себе оказывает разрушительное воздействие на сложившуюся систему международной безопасности», — считает Рябков.