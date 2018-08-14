Клинцевич назвал новый оборонный бюджет США угрозой для России

"Военные расходы США растут, и для нас это, конечно, угроза", — сказал он "Интерфаксу" во вторник, комментируя подписание Дональдом Трампом нового оборонного бюджета США.

Однако несмотря на «колоссальный бюджет» Пентагона , не стоит считать, что Россия проигрывает в военной сфере, подчеркнул сенатор. «Мы не проигрываем. И не будем втягиваться в навязываемую нам гонку вооружений. Мы будем это учитывать при военном планировании», — заявил он.

Он также считает, что рост расходов США не приведет их недосягаемому технологическому отрыву от России, которая «достаточно продвинулась в технологическом плане, чтобы обеспечить свою безопасность».

"Россия будет в плановом порядке решать задачи обеспечения своей безопасности, исходя из военной доктрины, которая носит оборонительный характер", — заключил Клинцевич.