В Крым прибыла делегация из Германии

Немецкая делегация приехала в Крым для изучения инвестиционного потенциала Республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.

"У инвестора большой интерес иметь бизнес в Крыму. Он представляет бизнес-группу, которая занимается экологическим строительством. Они хотят рассмотреть ряд возможных инвестпроектов с выделением земли под строительство", — сказал Гемпель.

Он также отметил, что в ближайшее время полуостров посетит еще одна немецкая делегация.