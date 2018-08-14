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Немецкая делегация приехала в Крым
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В Крым прибыла делегация из Германии 

РИА Новости Крым 3 часа назад
Немецкая делегация приехала в Крым для изучения инвестиционного потенциала Республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.
В состав делегации вошли глава фракции партии "Левые" в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер и немецкий инвестор.
"У инвестора большой интерес иметь бизнес в Крыму. Он представляет бизнес-группу, которая занимается экологическим строительством. Они хотят рассмотреть ряд возможных инвестпроектов с выделением земли под строительство", — сказал Гемпель.
Он также отметил, что в ближайшее время полуостров посетит еще одна немецкая делегация.
"Их интересует развитие туристического бизнеса. В Германии есть ряд туристических фирм, которые продают билеты на Крым через Москву, предоставляют путевки в наши оздоровительные заведения лечебные. Таких фирм одна-две, а они хотят тоже зайти на этот рынок", — пояснил Гемпель.
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