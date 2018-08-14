Ющенко призвал власти Украины порвать торговые связи с Россией

"Россия в 2014 году первый торговый партнер, в 2015-м, в 2016-м, в 2017-м. Вы уточните, вы правда воюете? Вы правда собираетесь освобождать территории?" — удивлён он.

При этом, по мнению Ющенко, кивеские власти также не торопятся использовать им доступные дипломатические инструменты в противостоянии с Россией.

«Вы ведете себя не как народ, который требует победы. Вы уже рабы", — заключил он.

Ранее лидер партии «Батькивщина», в прошлом премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сравнила экономическое положение граждан своей страны с положением рабов в Египте не в пользу первых.

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