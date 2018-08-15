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РФ осудила Британию за призыв к милитаризации Арктики
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Российские дипломаты раскритиковали желание Британии милитаризировать Арктику 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Посольство России усмотрело в выводах британского доклада противоречие существующим международным нормам права.
СМИ Британии продолжают развивать идею о милитаризации Арктики. Однако, она при этом совершенно не соответствует международным правовым нормам.
Российские дипломаты прокомментировали ряд пунктов доклада оборонного комитета палаты общин «По тонкому льду: британская оборона в Арктике». Некоторые его выводы, по их мнению, могут выглядеть в глазах общественности как «серьезная угроза» Великобритании со стороны России. Этим авторы доклада пытаются обосновать необходимость наращивания возможностей британской армии.
«Это противоречит существующим международным нормам и подрывает колоссальную работу, проделанную в рамках Арктического совета, в котором Великобритания является наблюдателем», — говорится в заявлении.
Россия, в свою очередь, рассматривает арктический регион исключительно как «пространство для конструктивного диалога и равноправного взаимодействия» в общих интересах.
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