РФ осудила Британию за призыв к милитаризации Арктики

Российские дипломаты раскритиковали желание Британии милитаризировать Арктику

Посольство России усмотрело в выводах британского доклада противоречие существующим международным нормам права.

СМИ Британии продолжают развивать идею о милитаризации Арктики. Однако, она при этом совершенно не соответствует международным правовым нормам.

Российские дипломаты прокомментировали ряд пунктов доклада оборонного комитета палаты общин «По тонкому льду: британская оборона в Арктике». Некоторые его выводы, по их мнению, могут выглядеть в глазах общественности как «серьезная угроза» Великобритании со стороны России. Этим авторы доклада пытаются обосновать необходимость наращивания возможностей британской армии.

«Это противоречит существующим международным нормам и подрывает колоссальную работу, проделанную в рамках Арктического совета, в котором Великобритания является наблюдателем», — говорится в заявлении.

Россия, в свою очередь, рассматривает арктический регион исключительно как «пространство для конструктивного диалога и равноправного взаимодействия» в общих интересах.