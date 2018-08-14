США хотят разместить новые элементы ПРО в Европе за якобы нарушение Россией ДРСМД 

Новый бюджет Пентагона на финансовый 2019 год, который подписал в понедельник президент США Дональд Трамп, предписывает ведомству изучить возможности размещения дополнительных элементов противоракетной обороны (ПРО) в Европе для реагирования на якобы имеющие место нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со стороны России, передает ТАСС.
В соответствующем положении документа, размещенного в базе данных Конгресса, говорится, что «до тех пор, пока РФ продолжает действовать в нарушение ДРСМД, Соединенным Штатам следует предпринять действия, чтобы убедить Россию вернуться к соблюдению договора». В том числе это предписано делать путем «изыскания дополнительных средств ПРО на европейском театре военных действий для заполнения пробелов в [американских] военных возможностях с целью защитить США и силы НАТО от российских ракетных систем наземного базирования, которые не соответствуют ДРСМД».
В последние годы между Россией и США обострилась полемика вокруг выполнения Договора о РСМД 1987 года. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушениях. В Москве при этом отмечали, что хотели бы сохранить соглашение.
В 2014 году США обвинили Россию в разработке ракеты, имеющей радиус действия от 500 до 5,5 тыс. км. В 2017 году американские СМИ писали, что речь идет о ракете 9М729 (по классификации НАТО — SSC-8). Однако, как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, «крылатая ракета наземного базирования с индексом 9М729 полностью отвечает требованиям договора», а американская сторона «не привела конкретных фактов нарушений». По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, США сами «достаточно вольно трактуют существо договорных обязательств там, где это препятствует созданию важных для них вооружений».