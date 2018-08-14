США заморозили договор с РФ по открытому небу

США приостановили сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу. Об этом говорится в пункте 1242 нового оборонного бюджета Штатов, подписанного президентом Дональдом Трампом

Договор предполагает наблюдательные полеты военных самолетов России и США над территориями друг друга.

Из документа следует, что Вашингтон не будет выделять финансирование на эту программу, пока Трамп не представит конгрессу доказательства выполнения Москвой условий документа.

Ответственность за заморозку программы в США возложили на Россию.

В документе подчеркивается, что Россия должна прекратить использовать данные, полученные при полетах, для разведки. Также Вашингтон хочет получать от Москвы информацию о цели планируемых облетов.

Южной Осетии. Кроме того, американцы требуют допустить их к полетам «без ограничений» над закрытыми государственными объектами по всей Москве, Чечне Калининграду и в пределах десяти километров от границ России с территориями Абхазии