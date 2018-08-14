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США заморозили договор с РФ по открытому небу
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США заморозили договор с РФ по открытому небу 

Рамблер 1 час назад
Фото: Википедия
США приостановили сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу. Об этом говорится в пункте 1242 нового оборонного бюджета Штатов, подписанного президентом Дональдом Трампом.
Договор предполагает наблюдательные полеты военных самолетов России и США над территориями друг друга.
Из документа следует, что Вашингтон не будет выделять финансирование на эту программу, пока Трамп не представит конгрессу доказательства выполнения Москвой условий документа.
Ответственность за заморозку программы в США возложили на Россию.
В документе подчеркивается, что Россия должна прекратить использовать данные, полученные при полетах, для разведки. Также Вашингтон хочет получать от Москвы информацию о цели планируемых облетов.
Кроме того, американцы требуют допустить их к полетам «без ограничений» над закрытыми государственными объектами по всей Москве, Чечне, Калининграду и в пределах десяти километров от границ России с территориями Абхазии и Южной Осетии.
Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала документ в мае 2001 года. Осенью 2017-го СМИ сообщили о планах США заморозить сотрудничество с Россией в рамках этого договора из-за недопуска в воздушное пространство над Калининградом.
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