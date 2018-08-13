США заморозили один из договоров с РФ

США заморозили выполнение Договора по открытому небу с Россией

США заморозили сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу, пока Москва не вернется к его соблюдению. Об этом говорится в тексте оборонного бюджета, который ранее подписал американский президент Дональд Трамп

"Ни один из фондов не может быть использован для финансирования в 2019 бюджетном году для развития, испытаний… в рамках Договора по открытому небу, пока президент не представит соответствующим комитетам Конгресса соответствующий сертификат", — следует из документа.

Там же уточняется, что под сертификатом подразумевается снятие ограничений с Россией после оценки выполнения ею Договора по открытому небу.

Ответственность за оценку выполнения данного требования, согласно закону, возлагается на госсекретаря США.

Суть договора

Договор по открытому небу подписали 23 страны-члены ОБСЕ в 1992 году. Россия ратифицировала его спустя девять лет, в 2001 году. Согласно документу, участники договора могут облетать территории друг друга для контроля военной активности.

В прошлом году в Госдепе заявили, что с 2004 года якобы фиксируют нарушение Россией условий Договора, а 20 июня прошлого года формально обозначили претензии по трем пунктам.

С начала текущего года Россия ввела ответные ограничения для американских наблюдателей. Так, Москва уменьшила число аэродромов, которые можно использовать американским самолетам-наблюдателям.