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США заморозили один из договоров с РФ
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США заморозили выполнение Договора по открытому небу с Россией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / U.S. Air Force Photo by Josh Plueger /
США заморозили сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу, пока Москва не вернется к его соблюдению. Об этом говорится в тексте оборонного бюджета, который ранее подписал американский президент Дональд Трамп.
"Ни один из фондов не может быть использован для финансирования в 2019 бюджетном году для развития, испытаний… в рамках Договора по открытому небу, пока президент не представит соответствующим комитетам Конгресса соответствующий сертификат", — следует из документа.
Там же уточняется, что под сертификатом подразумевается снятие ограничений с Россией после оценки выполнения ею Договора по открытому небу.
Ответственность за оценку выполнения данного требования, согласно закону, возлагается на госсекретаря США.

Суть договора

Договор по открытому небу подписали 23 страны-члены ОБСЕ в 1992 году. Россия ратифицировала его спустя девять лет, в 2001 году. Согласно документу, участники договора могут облетать территории друг друга для контроля военной активности.
В прошлом году в Госдепе заявили, что с 2004 года якобы фиксируют нарушение Россией условий Договора, а 20 июня прошлого года формально обозначили претензии по трем пунктам.
Среди них ограничения на полеты над Калининградской областью, запрет на полеты вдоль десятикилометрового коридора на границах России с Южной Осетией и Абхазией; отклонение от согласованных маршрутов под предлогом форс-мажора.
С начала текущего года Россия ввела ответные ограничения для американских наблюдателей. Так, Москва уменьшила число аэродромов, которые можно использовать американским самолетам-наблюдателям.
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