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МИД Узбекистана опроверг сообщения об открытии в столице офиса «Талибана»*
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МИД Узбекистана опроверг сообщения об открытии в столице офиса «Талибана»* 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. МИД УЗБЕКИСТАНА ОПРОВЕРГАЕТ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОТКРЫТИИ В ТАШКЕНТЕ ОФИСА ДВИЖЕНИЯ «ТАЛИБАН»*
* Террористическая организация, запрещенная в России
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