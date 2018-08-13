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МИД Узбекистана опроверг сообщения об открытии в столице офиса «Талибана»*
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МИД Узбекистана опроверг сообщения об открытии в столице офиса «Талибана»*
РИА Новости
50 минут назад
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РИА Новости
РИА НОВОСТИ
.
МИД
УЗБЕКИСТАНА
ОПРОВЕРГАЕТ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОТКРЫТИИ В ТАШКЕНТЕ ОФИСА
ДВИЖЕНИЯ «ТАЛИБАН»
*
* Террористическая организация, запрещенная в
России
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