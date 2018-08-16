Ещё
Экс-президент Армении Кочарян анонсировал свое возвращение в политику
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-президент Армении Кочарян анонсировал свое возвращение в политику 

BFM.RU 55 минут назад
Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил о своем возвращении в большую политику. Об этом сообщает «Еркир Медиа».
«Можете считать, что я уже вернулся», — ответил Кочарян на вопрос о планах по поводу политической деятельности.
При этом экс-президент подчеркнул, что его беспокоит позиция нового руководства Армении, согласно которой весь мир должен адаптироваться к новой напряженной обстановке в республике.
В конце июля суд арестовал Кочаряна по делу о разгоне митингов в марте 2008 года против нарушений на президентских выборах, обвинив в свержении конституционного строя с применением насилия. Решением апелляционного суда 13 августа экс-президент был освобожден под подписку о невыезде. Его адвокат отметил, что политик пользуется конституционной неприкосновенностью и не может подвергаться уголовному преследованию. В марте 2008 года в Армении прошли протесты против нарушений на президентских выборах. В результате беспорядков погибли десять человек. Кочарян тогда ввел чрезвычайное положение.
Кочарян занимал должность президента Армении с 1998 по 2008 год.
BFM.RU: последние новости
Росрыболовство обвиняет Украину в нарушении договора по рыболовству в Азовском море Путина ждут на свадьбе главы МИД Австрии Санкции и российские госбанки. США «твердо намерены нанести ощутимый удар»?
Комментарии  Ещё 61 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине обозлились из-за поездки Путина на свадьбу612
Трамп готов пойти на важный шаг по Крыму741
«Молимся»: Разин о состоянии впавшей в кому певицы19
Новая цель России и другие события дня20
Раскрыт большой обман «Дома-2»78
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:29
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Армия Оружие
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:35
Наводнение в Индии
В мире
00:26
В Сеть выложили видео московского «апокалипсиса»
Новости Москвы
00:21
Звездопад года
Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение