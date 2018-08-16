Экс-президент Армении Кочарян анонсировал свое возвращение в политику

Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил о своем возвращении в большую политику. Об этом сообщает «Еркир Медиа».

«Можете считать, что я уже вернулся», — ответил Кочарян на вопрос о планах по поводу политической деятельности.

При этом экс-президент подчеркнул, что его беспокоит позиция нового руководства Армении, согласно которой весь мир должен адаптироваться к новой напряженной обстановке в республике.

В конце июля суд арестовал Кочаряна по делу о разгоне митингов в марте 2008 года против нарушений на президентских выборах, обвинив в свержении конституционного строя с применением насилия. Решением апелляционного суда 13 августа экс-президент был освобожден под подписку о невыезде. Его адвокат отметил, что политик пользуется конституционной неприкосновенностью и не может подвергаться уголовному преследованию. В марте 2008 года в Армении прошли протесты против нарушений на президентских выборах. В результате беспорядков погибли десять человек. Кочарян тогда ввел чрезвычайное положение.

Кочарян занимал должность президента Армении с 1998 по 2008 год.