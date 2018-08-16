Экс-президент Армении анонсировал возвращение в политику

"Можете считать, что я уже вернулся", — сказал Кочарян.

Роберт Кочарян занимал пост президента Армении в 1998 -2008 годах.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Армении отменил решение об аресте Кочаряна.

Также стало известно, что протестующие сорвали пресс-конференцию Кочаряна после освобождения.

26 июля Роберту Кочаряну были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, после чего он был арестован судом на два месяца.