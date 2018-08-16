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Экс-президент Армении анонсировал возвращение в политику
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Экс-президент Армении анонсировал возвращение в политику 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил о возвращении в политику. Об этом сообщает «Еркир Медиа».
"Можете считать, что я уже вернулся", — сказал Кочарян.
Роберт Кочарян занимал пост президента Армении в 1998 -2008 годах.
Ранее сообщалось, что апелляционный суд Армении отменил решение об аресте Кочаряна.
Также стало известно, что протестующие сорвали пресс-конференцию Кочаряна после освобождения.
26 июля Роберту Кочаряну были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, после чего он был арестован судом на два месяца.
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