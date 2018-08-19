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Путин продолжит общение с немецким бизнесом
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Путин заявил Меркель, что намерен продолжать общение с немецким бизнесом 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что намерен продолжать практику общения с немецким бизнесом, подтвердил заинтересованность РФ в крупных проектах, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Путин регулярно общается с представителями крупного германского бизнеса, намерен продолжать эту практику. Были отмечены некоторые проекты крупных германских компаний по расширению присутствия на российском рынке. Путин подтвердил нашу заинтересованность в таком взаимодействии, в таком сотрудничестве", — сказал он.
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