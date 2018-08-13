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Саакашвили заявил, что в США заведены уголовные дела против Порошенко
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Саакашвили заявил, что в США заведены уголовные дела против Порошенко 

RT на русском 1 час назад
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Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в США на президента Украины Петра Порошенко заведены уголовные дела.
«Как только он перестанет быть президентом, его не примет ни одна из стран или выдаст его моментально. В Америке его могут посадить, как Лазаренко (осуждённый в США бывший премьер Украины Павел Лазаренко — RT), потому что ФБР завела на него папку дел», — заявил Саакашвили в интервью украинскому изданию «Страна».
На уточняющий вопрос журналиста, откуда у Саакашвили такая информация, он ответил, что «разговаривал с людьми, которые знают».
«Дела, связанные с его офшорными счетами», — добавил Саакашвили.
В мае Саакашвили призвал ЕС ввести санкции против Порошенко.
RT на русском: последние новости
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