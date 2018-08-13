Саакашвили заявил, что в США заведены уголовные дела против Порошенко

«Как только он перестанет быть президентом, его не примет ни одна из стран или выдаст его моментально. В Америке его могут посадить, как Лазаренко (осуждённый в США бывший премьер Украины Павел Лазаренко — RT), потому что ФБР завела на него папку дел», — заявил Саакашвили в интервью украинскому изданию «Страна».

На уточняющий вопрос журналиста, откуда у Саакашвили такая информация, он ответил, что «разговаривал с людьми, которые знают».

«Дела, связанные с его офшорными счетами», — добавил Саакашвили.