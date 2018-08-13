Президент Киргизии отметил особое значение развития отношений с Россией

"Мы придаем особое значение развитию дружеских отношений с соседними странами, в том числе со стратегическим партнером — Россией", — сказал он.

Как заверил Жээнбеков, Киргизия «подняла на стратегический уровень» отношения с Китаем . «Наша деятельность в этом направлении будет продолжена», — добавил президент.