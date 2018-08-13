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Президент Киргизии отметил особое значение развития отношений с Россией
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Президент Киргизии отметил особое значение развития отношений с Россией 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
БИШКЕК, 13 августа. /ТАСС/. Киргизия считает развитие отношений с Россией одним из приоритетных направлений своей внешней политики. Об этом заявил во время заседания Национального совета по устойчивому развитию президент страны Сооронбай Жээнбеков.
"Мы придаем особое значение развитию дружеских отношений с соседними странами, в том числе со стратегическим партнером — Россией", — сказал он.
По словам Жээнбекова, Бишкек также нацелен на дальнейшее укрепление «всестороннего сотрудничества» со странами Евразийского экономического союза, ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества. «Это наши стратегические цели», — отметил глава государства.
Как заверил Жээнбеков, Киргизия «подняла на стратегический уровень» отношения с Китаем. «Наша деятельность в этом направлении будет продолжена», — добавил президент.
В числе приоритетных направлений внешней политики он также назвал укрепление взаимодействия с Турцией, Японией, США и странами Евросоюза.
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