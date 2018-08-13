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В США рассказали о вреде «антироссийской лихорадки»
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В США рассказали о вреде «антироссийской лихорадки» 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Фото: Reuters
«Антироссийская истерия» нанесла серьезный вред национальным интересам Соединенных Штатов и стала основой американской внешней политики по отношению к России, говорится в статье Fox News.
Автор публикации Джон Дейл Гровер отметил, что страх и ненависть ко всему связанному с Россией превратились в США в настоящую лихорадку. Утверждения о якобы имевшем место «вмешательстве» Москвы в американский избирательный процесс привели к призывам к второй холодной войне с целью свержения Владимира Путина с поста главы российского государства, передает РИА «Новости» содержание статьи Fox News.
Одним из последствий этой «антироссийской истерии» стало введение новых санкций в отношении России из-за инцидента в Солсбери, где, как утверждает Лондон, якобы применили нервно-паралитическое вещество, в чем британская сторона, не предъявив никаких доказательств, видит «российский след». Эти санкции, указывает Гровер, могут стать причиной запрета на все торговые отношения с Россией и навредить сотрудничеству по иранскому вопросу или вопросу контроля над вооружениями.
Автор статьи подчеркивает, что такая политика отнюдь не соответствует американским национальным интересам. Россия — ядерная держава, а Владимир Путин — геополитический соперник Дональда Трампа, который, хотя и не является другом США, но так и не является угрозой американской нацбезопасности, пишет Гровер. Россия не такая угроза для США, как Китай, и это не требует от Вашингтона немедленных ответных действий, добавляет автор статьи.
Fox News призывает придерживаться принципа здравого смысла в отношениях с Россией и избегать нанесения Москве как можно большего вреда, даже в ущерб себе. Автор статьи убежден, что санкции должны стать элементом сдерживания, но не должны превращаться в наказание за действия, которые не нравятся Вашингтону. Кроме того, Fox News призывает американские власти прекратить бесконечное расширение НАТО и «окружать Россию со всех сторон».
В статье говорится, что должны быть признаны как американские, так и российские ключевые интересы в области безопасности и суверенитета, это поможет сохранить равновесие и избежать переходов красной черты.
Автор статьи указывает, что в отношениях России и США еще не все потеряно. По его мнению, главной проблемой в этом становится отсутствие взаимопонимания между президентом США и конгрессом. Антироссийская истерия спадет, если они смогут работать сообща, и международные отношения придут в норму.
Накануне член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько объяснил, с какой целью в США делаются антироссийские заявления, в частности, о якобы причастности Москвы к масштабным протестам в Шарлотсвилле в 2017 году.
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