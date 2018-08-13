В США рассказали о вреде «антироссийской лихорадки»

Автор публикации Джон Дейл Гровер отметил, что страх и ненависть ко всему связанному с Россией превратились в США в настоящую лихорадку. Утверждения о якобы имевшем место «вмешательстве» Москвы в американский избирательный процесс привели к призывам к второй холодной войне с целью свержения Владимира Путина с поста главы российского государства, передает РИА «Новости» содержание статьи Fox News.

Одним из последствий этой «антироссийской истерии» стало введение новых санкций в отношении России из-за инцидента в Солсбери, где, как утверждает Лондон, якобы применили нервно-паралитическое вещество, в чем британская сторона, не предъявив никаких доказательств, видит «российский след». Эти санкции, указывает Гровер, могут стать причиной запрета на все торговые отношения с Россией и навредить сотрудничеству по иранскому вопросу или вопросу контроля над вооружениями.

Автор статьи подчеркивает, что такая политика отнюдь не соответствует американским национальным интересам. Россия — ядерная держава, а Владимир Путин — геополитический соперник Дональда Трампа , который, хотя и не является другом США, но так и не является угрозой американской нацбезопасности, пишет Гровер. Россия не такая угроза для США, как Китай , и это не требует от Вашингтона немедленных ответных действий, добавляет автор статьи.

Fox News призывает придерживаться принципа здравого смысла в отношениях с Россией и избегать нанесения Москве как можно большего вреда, даже в ущерб себе. Автор статьи убежден, что санкции должны стать элементом сдерживания, но не должны превращаться в наказание за действия, которые не нравятся Вашингтону. Кроме того, Fox News призывает американские власти прекратить бесконечное расширение НАТО и «окружать Россию со всех сторон».

В статье говорится, что должны быть признаны как американские, так и российские ключевые интересы в области безопасности и суверенитета, это поможет сохранить равновесие и избежать переходов красной черты.

Автор статьи указывает, что в отношениях России и США еще не все потеряно. По его мнению, главной проблемой в этом становится отсутствие взаимопонимания между президентом США и конгрессом. Антироссийская истерия спадет, если они смогут работать сообща, и международные отношения придут в норму.