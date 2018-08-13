Если не русский тролль, то кто?

В городе Шарлотсвилл в штате Виргиния прошли массовые мероприятия в память о трагических событиях, произошедших там ровно год назад. Тогда расовые беспорядки привели к человеческим жертвам, в городе и окрестностях власти штата ввели чрезвычайное положение. На фоне очередного обострения межрасовых отношений член палаты представителей конгресса США республиканец Томас Гаррет, который представляет один из округов как раз Виргинии, заявил СNN, ссылаясь на информацию директора ФБР Кристофера Рэя, что за беспорядками в Шарлотсвилле стояла Россия. Почему это уже не удивляет? Об этом в комментарии Георгия Бовта.
В США, кажется, скоро будет трудно найти проблемы, за которыми кто-нибудь не узрел бы руку Москвы, направляющую зловредных хакеров и троллей. Недавно два сенатора от Флориды — один из них Марко Рубио, бывший республиканский претендент в президенты — подняли шум в связи с тем, что якобы зафиксированы хакерские атаки на участки для голосования в штате. Опросили власти всех графств Флориды — ничего вроде не подтвердилось. Однако в таких случаях скандальные разоблачения обычно звучат громко, а опровержения неподтвердившихся фактов либо вообще не звучат, либо подаются десятой новостью. Ровно так обстояло дело с недавним информационным выплеском на тему якобы хакерских атак русских против объектов энергетики США.
Так что появление информации о том, что русские стояли и за беспорядками в Шарлотсвилле, уже не удивляет: кому еще, как не им, разжигать расовую рознь в Америке, которой там отродясь не было, аж прямо со времен Гражданской войны. Впервые обвинение в адрес России по поводу того, что с помощью распространения социальной и политической рекламы в соцсетях она разжигала «пожар ненависти в Америке», появилось в октябре прошлого года в The Wall Street Journal. Речь шла о рекламе и информации от имени и в интересах придуманных и реальных ультраправых организаций, а также на острые социальные темы, такие как право на владение оружием.
Якобы за такой рекламой, умело таргетированной и адресованной в том числе жителям Шарлотсвилля c высоким процентом чернокожего населения, стояла так называемая русская фабрика троллей. Минюст выдвинул обвинения против дюжины человек, названных сотрудниками этой «фабрики», а Госдепартамент внес их в санкционные списки. Впрочем, с тех пор никакой дополнительной информации и доказательств не появилось, однако тему периодически продолжают обновлять отдельные политики.
Вообще тема так называемого российского вмешательства стала практически самоочевидной для американского истеблишмента и прессы мейнстрима, где сейчас практически невозможно встретить мнение, которое противоречило бы генеральной линии обеих партий. Люди, которые скептически относятся к теме вмешательства или по крайней мере его масштабов и эффективности, предпочитают помалкивать. Да им, собственно, никто особо слова и не дает.
При этом, например, никто почему-то не расследует новую политику того же Facebook, который на пару с Google перенастроил свои алгоритмы распространения политической и социальной рекламы таким образом, что показы соответствующих постов в интересах праворадикальных или хотя бы просто протрамповских организаций сократились в разы. Ровно такая же политика фильтрации политического контента в интересах Хиллари Клинтон проводилась, как уже установлено, в ходе кампании 2016 года. По своим масштабам она в десятки, а то и сотни и тысячи раз превосходила то, что приписывается «русским троллям». Однако вместо того, чтобы расследовать такую активность, в Вашингтоне заняты поиском только российского следа — и больше ничьего.
Недавно представители Facebook вновь рассказали в конгрессе, что зафиксировали целых 150 постов социальной и политической рекламы в интересах правых организаций, которые по своей стилистике похожи на то, в чем обвиняют «русскую фабрику троллей». Никаких конкретных доказательств причастности именно России, правда, не было предъявлено, но теперь это особо и не требуется. Эту историю теперь используют в качестве одного из аргументов в пользу ужесточения санкций против России.
Кажется, близок момент, когда ответом многих американских политиков на вопрос о причинах их поражения на любых выборах будет фраза «если не русский тролль, то кто?» Это примерно как в России еще недавно некоторые заполошные деятели говорили, что во всем виноват Обама. Однако у нас таких политиканов все же по большей части воспринимают именно как маргиналов, а вот в Америке сегодня любые страшилки на тему России склонны воспринимать всерьез. Даже шутить по этому поводу не надо. Особенно если вы из России.