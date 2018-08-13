Если не русский тролль, то кто? Комментарий Георгия Бовта

В городе Шарлотсвилл в штате Виргиния прошли массовые мероприятия в память о трагических событиях, произошедших там ровно год назад. Тогда расовые беспорядки привели к человеческим жертвам, в городе и окрестностях власти штата ввели чрезвычайное положение. На фоне очередного обострения межрасовых отношений член палаты представителей конгресса США республиканец Томас Гаррет, который представляет один из округов как раз Виргинии, заявил СNN , ссылаясь на информацию директора ФБР Кристофера Рэя , что за беспорядками в Шарлотсвилле стояла Россия . Почему это уже не удивляет? Об этом в комментарии Георгия Бовта

В США, кажется, скоро будет трудно найти проблемы, за которыми кто-нибудь не узрел бы руку Москвы , направляющую зловредных хакеров и троллей. Недавно два сенатора от Флориды — один из них Марко Рубио , бывший республиканский претендент в президенты — подняли шум в связи с тем, что якобы зафиксированы хакерские атаки на участки для голосования в штате. Опросили власти всех графств Флориды — ничего вроде не подтвердилось. Однако в таких случаях скандальные разоблачения обычно звучат громко, а опровержения неподтвердившихся фактов либо вообще не звучат, либо подаются десятой новостью. Ровно так обстояло дело с недавним информационным выплеском на тему якобы хакерских атак русских против объектов энергетики США.

Так что появление информации о том, что русские стояли и за беспорядками в Шарлотсвилле, уже не удивляет: кому еще, как не им, разжигать расовую рознь в Америке, которой там отродясь не было, аж прямо со времен Гражданской войны. Впервые обвинение в адрес России по поводу того, что с помощью распространения социальной и политической рекламы в соцсетях она разжигала «пожар ненависти в Америке», появилось в октябре прошлого года в The Wall Street Journal . Речь шла о рекламе и информации от имени и в интересах придуманных и реальных ультраправых организаций, а также на острые социальные темы, такие как право на владение оружием.

Якобы за такой рекламой, умело таргетированной и адресованной в том числе жителям Шарлотсвилля c высоким процентом чернокожего населения, стояла так называемая русская фабрика троллей. Минюст выдвинул обвинения против дюжины человек, названных сотрудниками этой «фабрики», а Госдепартамент внес их в санкционные списки. Впрочем, с тех пор никакой дополнительной информации и доказательств не появилось, однако тему периодически продолжают обновлять отдельные политики.

Вообще тема так называемого российского вмешательства стала практически самоочевидной для американского истеблишмента и прессы мейнстрима, где сейчас практически невозможно встретить мнение, которое противоречило бы генеральной линии обеих партий. Люди, которые скептически относятся к теме вмешательства или по крайней мере его масштабов и эффективности, предпочитают помалкивать. Да им, собственно, никто особо слова и не дает.

При этом, например, никто почему-то не расследует новую политику того же Facebook, который на пару с Google перенастроил свои алгоритмы распространения политической и социальной рекламы таким образом, что показы соответствующих постов в интересах праворадикальных или хотя бы просто протрамповских организаций сократились в разы. Ровно такая же политика фильтрации политического контента в интересах Хиллари Клинтон проводилась, как уже установлено, в ходе кампании 2016 года. По своим масштабам она в десятки, а то и сотни и тысячи раз превосходила то, что приписывается «русским троллям». Однако вместо того, чтобы расследовать такую активность, в Вашингтоне заняты поиском только российского следа — и больше ничьего.

Недавно представители Facebook вновь рассказали в конгрессе, что зафиксировали целых 150 постов социальной и политической рекламы в интересах правых организаций, которые по своей стилистике похожи на то, в чем обвиняют «русскую фабрику троллей». Никаких конкретных доказательств причастности именно России, правда, не было предъявлено, но теперь это особо и не требуется. Эту историю теперь используют в качестве одного из аргументов в пользу ужесточения санкций против России.

Кажется, близок момент, когда ответом многих американских политиков на вопрос о причинах их поражения на любых выборах будет фраза «если не русский тролль, то кто?» Это примерно как в России еще недавно некоторые заполошные деятели говорили, что во всем виноват Обама. Однако у нас таких политиканов все же по большей части воспринимают именно как маргиналов, а вот в Америке сегодня любые страшилки на тему России склонны воспринимать всерьез. Даже шутить по этому поводу не надо. Особенно если вы из России.