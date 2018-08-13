Ещё
Колбаса может исчезнуть с прилавков магазинов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме предложили запретить называть колбасу колбасой 

Lenta.ru 2 часа назад
Ненатуральные продукты необходимо запретить называть колбасой, соками и лимонадами. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает РИА Новости.
Политик направил письмо с соответствующим предложением министру промышленности и торговли России Денису Мантурову.
«Логичным шагом со стороны государства… стал бы запрет для производителей и продавцов всех уровней на использование названий для таких продуктов, вводящих покупателей в заблуждение. К примеру, если в колбасе содержится менее 50% настоящего мяса, то такой продукт не может называться колбасой, а должен именоваться «имитацией колбасного изделия», — считает Милонов.
Аналогичная ситуация, отмечает депутат, сложилась и в сфере прохладительных напитков. По мнению Милонова, производители должны указывать на этикетках возможные медицинские последствия употребления таких продуктов.
В апреле депутат обращался к министру торговли с просьбой рассмотреть возможность ограничить производство и продажу одноразовых мангалов. Милонов отмечал, что недорогие мангалы загрязняют окружающую среду.
Последние новости
"Мне не нужны реальные мужчины": женщина закрутила роман с призраком и хочет от него детей Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии52  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
AliExpress начал блокировать аккаунты россиян26
Cын-фрик Яковлевой сделал страшное признание33
Володин намекнул на исчезновение пенсий1856
«Сигнал смерти»2
WhatsApp рассекретит все переписки пользователей26
Видео
00:47
Порошенко трижды опозорился с гимном Украины
В мире Украина
01:19
Украина закрывает Крым для граждан
Украина В мире
00:58
Пригожин резко ответил Вайкуле про Крым
Шоу-бизнес
01:41
Володин намекнул на исчезновение пенсий
Личный счет
06:52
Королева без трона: как США захватили Гавайи
В мире Статьи
01:12
Ил-76 срочно вылетел из Москвы в Крым
Происшествия Войска
07:39
Сестрам-убийцам предъявили неожиданное обвинение
Происшествия Криминал
00:56
На избившего сына мужчину завели уголовное дело
Криминал Происшествия
03:48
«Фейк и ерунда»: Сенцов остается в колонии
Общество Статьи
00:51
«Доходит до абсурда»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение