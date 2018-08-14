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Путин в среду встретится с президентом Туркменистана
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Путин в среду встретится с президентом Туркменистана 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду в Сочи встретится с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба Кремля.
"Пятнадцатого августа в Сочи состоится встреча президента России Владимира Путина с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Ожидается, что будут рассмотрены ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы", — говорится в сообщении.
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