Путин прокомментировал историческое соглашение по Каспию

Переговоры по Каспию шли двадцать лет.

«Наш саммит действительно имеет неординарное, если не сказать поистине эпохальное значение. Подготовленная в ходе длившихся более 20 лет переговоров Конвенция о правовом статусе Каспия закрепляет исключительное право и ответственность наших государств за судьбу Каспийского моря, устанавливает чёткие правила его коллективного использования», — сказал Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что одним из пунктов конвенции станет принцип неприсутствия на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих сторонам-участникам договора.