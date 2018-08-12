Ещё
Путин прокомментировал историческое соглашение по Каспию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин прокомментировал историческое соглашение по Каспию 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
В казахстанском Актау в ходе пятого саммита главы прикаспийских государств президенты России Владимир Путин, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана Хасан Рухани и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписали итоговый документ встречи, о правовом статусе Каспийского моря, сотрудничества в регионе в сфере экономики, транспорта, экологии, безопасности, сообщает RT.
Переговоры по Каспию шли двадцать лет.
«Наш саммит действительно имеет неординарное, если не сказать поистине эпохальное значение. Подготовленная в ходе длившихся более 20 лет переговоров Конвенция о правовом статусе Каспия закрепляет исключительное право и ответственность наших государств за судьбу Каспийского моря, устанавливает чёткие правила его коллективного использования», — сказал Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что одним из пунктов конвенции станет принцип неприсутствия на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих сторонам-участникам договора.
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пригожин резко ответил Вайкуле про Крым285
Сестрам-убийцам предъявили неожиданное обвинение197
Назван заказчик убийства Влада Листьева465
Ил-76 срочно вылетел из Москвы в Крым49
«Я вам спою, что Крым не ваш»284
Видео
00:47
Порошенко трижды опозорился с гимном Украины
В мире Украина
00:58
Пригожин резко ответил Вайкуле про Крым
Шоу-бизнес
01:12
Ил-76 срочно вылетел из Москвы в Крым
Происшествия Пожары
07:39
Сестрам-убийцам предъявили неожиданное обвинение
Происшествия Криминал
00:56
На избившего сына мужчину завели уголовное дело
Криминал Происшествия
03:48
«Фейк и ерунда»: Сенцов остается в колонии
Общество Статьи
00:51
«Доходит до абсурда»
США Статьи
08:06
Захарова сделала неожиданное заявление о санкциях
Политика
01:00
«Лайму будут травить»: Вайкуле пересчитают гонорар
Шоу-бизнес Статьи
00:29
Пожар под Ялтой разросся до 15 гектаров
Пожары Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение