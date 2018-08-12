Путин прокомментировал историческое соглашение по Каспию 

В казахстанском Актау в ходе пятого саммита главы прикаспийских государств президенты России Владимир Путин, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана Хасан Рухани и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписали итоговый документ встречи, о правовом статусе Каспийского моря, сотрудничества в регионе в сфере экономики, транспорта, экологии, безопасности, сообщает RT.
Переговоры по Каспию шли двадцать лет.
«Наш саммит действительно имеет неординарное, если не сказать поистине эпохальное значение. Подготовленная в ходе длившихся более 20 лет переговоров Конвенция о правовом статусе Каспия закрепляет исключительное право и ответственность наших государств за судьбу Каспийского моря, устанавливает чёткие правила его коллективного использования», — сказал Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что одним из пунктов конвенции станет принцип неприсутствия на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих сторонам-участникам договора.