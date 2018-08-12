Захарова сделала неожиданное заявление о санкциях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкции США против России не связаны с ситуацией вокруг Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.
«Эта идея или этот тезис, который озвучивали очень многие на Западе относительно того, что санкции в отношении России принимаются из-за Крыма, сейчас мы видим что это абсолютная неправда», — уточнила она.
По словам Захаровой, в ответ на односторонние действия Вашингтона Москва будет прорабатывать ответные меры.
При этом она подчеркнула, что США также вводят санкции и против других стран, в частности, Турции, Ирана, Китая.
«Поэтому все эти рассказы относительно того, что всё началось из-за Крыма, это всё неправда», — заключила дипломат.
8 августа в Госдепартаменте сообщили, что Вашингтон 22 августа введёт первый пакет новых санкций против Москвы в связи с инцидентом в британском Солсбери.
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал американские санкции в отношении России.