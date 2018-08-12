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Шойгу выступил с обличением Запада
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Шойгу заявил, что Запад замалчивает правду о положении беженцев в Сирии 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТАСС
Министр обороны РФ призвал обеспечить необходимую гуманитарную помощь в Ракку и Рукбан.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, в сирийской Ракке на минах еженедельно гибнут от 16 до 24 человек.
Он заявил, что при бомбардировке в регионах страдают в первую очередь мирное население, однако Запад предпочитает замалчивать эту информацию. Несмотря на то, что данные о погибших взяты из структуры международных организаций.
Добавил, что во многих районах не проведены элементарные коммуникации для существования и туда невозможно возвращаться.
Такая же ситуация, по мнению министра, происходит в лагере беженцев Рукбан. Он добавил, что западным коллегам необходимо заканчивать в риторикой и помочь в обеспечении гуманитарной помощи в городе Ракка и в лагере беженцев Рукбан для нуждающегося населения.
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