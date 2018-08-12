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«Россия не потерпит разговора с позиции силы»
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Шойгу напомнил ФРГ, чем заканчиваются разговоры с Россией с позиции силы 

Российская Газета 45 минут назад
Фото: ТАСС
Москва не приемлет разговора с кем-либо с позиции силы. В этом в свое время убеждалась Германия, и тем более удивительно, что власти этой страны делают воинственные заявления в отношении России.
Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, комментируя резонансное заявление немецкой коллеги Урсулы фон дер Ляйен. В апреле она отметила "необходимость более жесткого курса в отношениях с Россией".
"После всего того, что Германия сделала в нашей стране, думаю, там еще лет 200 бы по этому поводу не надо бы выступать" — сказал Шойгу в эфире телеканала "Россия 24".
А чтобы вспомнить, к чему приводят разговоры с Россией с позиции силы, министр рекомендовал немецким властям "спросить у дедушек".
"Спросите у дедушек: каково это — разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать", — призвал генерал армии.
В то же время Шойгу подчеркнул, что наша страна остается открытой к любому взаимодействию с партнерами на Западе.
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Комментарии49  Ещё 12 источников 
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