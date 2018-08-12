«Россия не потерпит разговора с позиции силы»

Шойгу напомнил ФРГ, чем заканчиваются разговоры с Россией с позиции силы

Москва не приемлет разговора с кем-либо с позиции силы. В этом в свое время убеждалась Германия , и тем более удивительно, что власти этой страны делают воинственные заявления в отношении России

Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу , комментируя резонансное заявление немецкой коллеги Урсулы фон дер Ляйен. В апреле она отметила "необходимость более жесткого курса в отношениях с Россией".

"После всего того, что Германия сделала в нашей стране, думаю, там еще лет 200 бы по этому поводу не надо бы выступать" — сказал Шойгу в эфире телеканала "Россия 24".

А чтобы вспомнить, к чему приводят разговоры с Россией с позиции силы, министр рекомендовал немецким властям "спросить у дедушек".

"Спросите у дедушек: каково это — разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать", — призвал генерал армии.

В то же время Шойгу подчеркнул, что наша страна остается открытой к любому взаимодействию с партнерами на Западе.