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Поклонская отыскала «тролля» в кругу Порошенко
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Поклонская назвала слова Порошенко о Ялте троллингом 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы РФ, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская считает троллингом заявления президента Украины Петра Порошенко о Ялте, отмечая, что на россиян его слова не производят впечатления.
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Ялта отмечает день города во вторую субботу августа, в 2018 году эта дата — 11 августа. В связи с этим Порошенко в Facebook назвал город "настоящей жемчужиной Крыма" и выразил уверенность, что "в Ялте и по всему Крыму поднимут сине-желтый флаг", там прозвучит украинский гимн.
"В кругу тех, кто ведёт социальные сети президента Порошенко, завёлся настоящий тролль! С завидной регулярностью он вторгается в информационное пространство в дни празднования юбилеев российских городов, обещая им то украинский флаг, то гимн", — написала Поклонская в соцсети Facebook, отметив, что на россиян такие заявления не производят никакого впечатления.
По мнению Поклонской, подобные высказывания, скорее всего, адресованы гражданам Украины, перед которыми надо оправдаться за повышение цены на газ, коррупцию и войну, "которые уже почти задушили страну".
"Руководству Украины пора бы заканчивать заниматься зомбированием своих граждан: простым людям несвойственно покидать реальность, ведь именно на них сегодня всё ещё держится Украина", — подчеркнула депутат.
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