Япония пообещала раскрыть всю правду о Крыме

Японская делегация прибыла в Крым

Неправительственная организация "Иссуй-Кай" привезла в Крым известных японских музыкантов для выступления на Дне Ялты. Жители услышат и традиционную музыку, исполняемую на бамбуковой флейте, и современный японский рок. Председатель Мицухиро Кимура пожелал Ялте дальнейшего процветания и благополучия.

Кимура уверен, что мир должен знать правду о возвращении Крыма в состав Российской Федерации , пишет РИА Новости . По словам глава японской делегации, у него на родине происходившее трактуется по-другому, а он намерен рассказать обществу правду о добровольном выборе крымчан на референдуме.

"Надеюсь, что простые японцы в качестве туристов начнут активнее посещать ялтинские курорты", — сказал Кимура.

В свою очередь, глава администрации города Алексей Челпанов приветствовал японских гостей в Ялте.