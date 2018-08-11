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Япония дала обещание раскрыть всю правду о Крыме
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Японская делегация прибыла в Крым 

Вести.Ru 39 минут назад
Фото: ТАСС
Неправительственная организация "Иссуй-Кай" привезла в Крым известных японских музыкантов для выступления на Дне Ялты. Жители услышат и традиционную музыку, исполняемую на бамбуковой флейте, и современный японский рок. Председатель Мицухиро Кимура пожелал Ялте дальнейшего процветания и благополучия.
Кимура уверен, что мир должен знать правду о возвращении Крыма в состав Российской Федерации, пишет РИА Новости. По словам глава японской делегации, у него на родине происходившее трактуется по-другому, а он намерен рассказать обществу правду о добровольном выборе крымчан на референдуме.
"Надеюсь, что простые японцы в качестве туристов начнут активнее посещать ялтинские курорты", — сказал Кимура.
В свою очередь, глава администрации города Алексей Челпанов приветствовал японских гостей в Ялте.
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