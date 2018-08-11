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Стороны договорились о взаимодействии на Каспии, заявили в МИД Казахстана
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Стороны договорились о взаимодействии на Каспии, заявили в МИД Казахстана 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
РИА Новост. Стороны смогли прийти к консенсусу по всем вопросам взаимодействия на Каспии — глава МИД Казахстана
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