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Стороны договорились о взаимодействии на Каспии, заявили в МИД Казахстана
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Стороны договорились о взаимодействии на Каспии, заявили в МИД Казахстана
РИА Новости
53 минуты назад
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Фото:
РИА Новости
РИА
Новост. Стороны смогли прийти к консенсусу по всем вопросам взаимодействия на Каспии — глава
МИД
Казахстана
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