В Германии сделали выводы после «удара» США по России

РИА Новости. Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль, принимавший участие в мероприятии, посвященном перспективам германо-российских отношений, усомнился в обоснованности новых антироссийских санкций, сообщает

Он отметил, что действия США вызывают вопросы из-за недоказанности выдвинутых в адрес России обвинений, ставших основанием для новых санкций. « Я юрист и поэтому придаю большое значение тому, чтобы обвинения, которые выдвигаются, могли быть доказаны. Сейчас у меня нет уверенности в этом», — сказал Вайль.

По его мнению, нужно не «еще больше санкций», а «больше сотрудничества, больше диалога», тем более, что санкции не меняют ситуацию к лучшему.

«Из-за противоречий в украинской политике в течение уже нескольких лет есть санкции Запада в отношении России и соответствующие меры России против ЕС и Запада. Я не вижу, чтобы мы достигли значительного прогресса, действуя таким образом», — констатировал Вайль.