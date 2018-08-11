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В Германии сделали выводы после «удара» США по России
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В Германии сделали выводы после «удара» США по России 

Рамблер 1 час назад
Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль, принимавший участие в мероприятии, посвященном перспективам германо-российских отношений, усомнился в обоснованности новых антироссийских санкций, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что действия США вызывают вопросы из-за недоказанности выдвинутых в адрес России обвинений, ставших основанием для новых санкций. « Я юрист и поэтому придаю большое значение тому, чтобы обвинения, которые выдвигаются, могли быть доказаны. Сейчас у меня нет уверенности в этом», — сказал Вайль.
По его мнению, нужно не «еще больше санкций», а «больше сотрудничества, больше диалога», тем более, что санкции не меняют ситуацию к лучшему.
«Из-за противоречий в украинской политике в течение уже нескольких лет есть санкции Запада в отношении России и соответствующие меры России против ЕС и Запада. Я не вижу, чтобы мы достигли значительного прогресса, действуя таким образом», — констатировал Вайль.
Восьмого августа стало известно о том, что Вашингтон вводит новые санкции в отношении Москвы. Такие меры связаны с тем, что Россия, как считают в США, использовала химоружие в Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 22 августа вступит в силу первый пакет ограничений, им предусмотрен запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения. Второй могут ввести через 90 дней. Он предполагает снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США «Аэрофлота» и практически полное прекращение американского экспорта.
Комментарии92  Ещё 10 источников 
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