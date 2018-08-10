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Лавров заявил о категорическом неприятии санкций
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Лавров заявил Помпео о категорическом неприятии новых санкций 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Стороны обсудили некоторые вопросы международной повестки дня, в том числе, ситуацию в Сирии и ряд других тем, которые рассматривались в ходе встречи президентов России и США в Хельсинки 16 июля.
"С российской стороны было высказано категорическое неприятие недавно объявленных Вашингтоном новых санкций со ссылкой на якобы имеющуюся информацию о причастности России к так называемому "делу Скрипалей". Сергей Лавров подчеркнул, что ни США, ни Великобритания, ни какая-либо другая страна за время после инцидента в Солсбери не предоставила ни единого факта в подкрепление подобных утверждений", — отметили на Смоленской площади.
Также главы внешнеполитических ведомств условились поддерживать контакты по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.
Ранее в пятницу президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета Безопасности страны подчеркнули полную нелегитимность возможных новых санкций со стороны США. До этого премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что введение Штатами новых ограничительных мер станет фактическим объявлением экономической войны.
8 августа Госдеп объявил о введении новых санкций в отношении России. Они вступят в силу 22 августа и будут разбиты на два этапа. Первый пакет будет включать полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Вторую часть могут применить в течение трех месяцев, если Москва "не даст гарантий не использовать химическое оружие в будущем". В ней содержатся возможности снижения уровня дипломатических отношений, ограничения импорта и экспорта, а также запрета на полеты "Аэрофлота" в США.
Новые ограничительные меры могут быть введены из-за якобы имевшего место использования химоружия в британском городе Солсбери.
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