Макрон и Путин обсудили Сенцова

Макрон и Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с Сенцовым

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

«Президент республики поделился с президентом Путиным своей обеспокоенностью в связи с тем, что состояние здоровья Сенцова, видимо, опасно ухудшается», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе разговора подчеркнул важность продолжения международным сообществом содействия восстановлению социально-экономической инфраструктуры Сирии и возвращение беженцев домой.

Также лидеры дали высокую оценку совместной российско-французской операции по доставке и распределению гуманитарной помощи в Сирии.