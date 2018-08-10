Макрон и Путин обсудили Сенцова

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил озабоченность ситуацией с осуждённым режиссёром Олегом Сенцовым.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.
«Президент республики поделился с президентом Путиным своей обеспокоенностью в связи с тем, что состояние здоровья Сенцова, видимо, опасно ухудшается», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Путин в ходе разговора подчеркнул важность продолжения международным сообществом содействия восстановлению социально-экономической инфраструктуры Сирии и возвращение беженцев домой.
Также лидеры дали высокую оценку совместной российско-французской операции по доставке и распределению гуманитарной помощи в Сирии.
Ранее СМИ сообщали, что Макрон намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг заключённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова.