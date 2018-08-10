Пашинян заявил, что Россия должна адаптироваться к новой ситуации в Армении

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров , комментируя дело о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, заявил, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования политических предшественников. По его словам, Москва как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности Армении и поэтому происходящее там не может не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения.

"Это новая ситуация. Мы все должны адаптироваться к этой ситуации, в том числе наши российские коллеги, и мы сами. Так что, все нормально", — заявил Пашинян, комментируя слова Лаврова.

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение экс-президенту страны Роберту Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде. В четверг суд почти восемь часов рассматривал вопрос об освобождении Кочаряна. Один из адвокатов экс-президента Арам Орбелян не исключил, что решение может быть принято в понедельник.

В рамках дела о разгоне акций протеста в марте 2008 года обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову , служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог, Арутюнян объявлен в розыск.