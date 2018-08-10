Министр экономики Армении подчеркнул важность торгово-экономических отношений с Россией 

ЕРЕВАН, 10 августа. /ТАСС/. Министр экономического развития и инвестиций Армении Арцвик Минасян в пятницу в ходе встречи с послом России Сергеем Копыркиным подчеркнул важность развития торгово-экономических отношений между Ереваном и Москвой. Об этом информирует пресс-служба кабмина республики.
"Министр Минасян подчеркнул важность развития торгово-экономических связей между двумя дружественными странами. Говоря о сотрудничестве в разных сферах, глава ведомства отметил, что есть большой потенциал для их дальнейшего углубления", — говорится в сообщении министерства экономики республики.
Посол Копыркин поблагодарил за организацию встречи и подчеркнул, что во многих сферах между Арменией и Россией достигнут высокий уровень сотрудничества. «Необходимо найти пути для углубления сотрудничества во всех сферах», — отметил глава российской дипломатической миссии.
Двусторонний товарооборот между Арменией и Россией в 2017 году достиг рекордного уровня — $1,7 млрд