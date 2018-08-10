Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма

Порошенко игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма

Петр Порошенко на пятый год «российской агрессии» вспомнил, что конституция Украины допускает размещение на территории страны флота России , и решил изменить основной закон. При этом Киев, в отличие от Москвы , до сих пор не вышел из соглашения о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ в Крыму , рассчитывая на судебные иски. Что же стоит за словами Порошенко о Черноморском флоте?

Президент Украины Петр Порошенко пожелал избавиться от «конституционных основ», которые позволяют российскому флоту находиться на якобы украинской территории. Эти «основы», которые дают российскому флоту право на «временное пребывание» на якобы «украинской» территории (речь о российском Крыме), были «продиктованы Кремлем», написал Порошенко в Twitter.

НАТО. Порошенко также отметил, что «давно назрели» изменения украинской конституции, закрепляющие амбиции о вступлении Украины в Европейский Союз

Сообщается, что поправки в конституцию уже подготовлены и будут внесены на рассмотрение парламента страны «с началом нового политического сезона». Порошенко заявил, что «есть возможность» получить необходимую поддержку в Верховной раде в 300 голосов.

Напомним, после распада СССР Черноморский флот в течение шести лет был объектом трений между Киевом и Москвой. Затем в 1997 году было заключено Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, согласно которому флот был разделен между двумя странами, а за Россией закреплялось право на использование базы ВМФ в Севастополе в течение 20 лет, а также на размещение в Крыму до 25 тыс. военнослужащих, 24 артиллерийских систем, 132 бронемашин, 22 самолетов.

В 2010 году президенты Дмитрий Медведев Виктор Янукович подписали Харьковские соглашения, которые подтвердили предыдущий договор и продлили его еще на 25 лет до 2042 года. Однако после воссоединения Крыма с Россией смысл в этих соглашениях фактически отпал, а потому РФ в 2014 году приняла решение об их денонсации.

Украина же со своей стороны не стала отменять эти договоры.

«По международной практике, такие действия (односторонняя денонсация) международными судами не признаются. Мы, со своей стороны, не будем ни одно из этих соглашений денонсировать», — заявил тогда министр юстиции страны Павел Петренко.

По его мнению, для украинской стороны эти соглашения являются «доказательной базой для подтверждения прав Украины в судах, в том числе и прав на компенсацию убытков со стороны Российской Федерации».

Однако Порошенко говорит о «конституционных основах» пребывания ЧФ на Украине. Дело в том, что еще до воссоединения Крыма с Россией многие украинские политики пытались спекулировать тем, что соглашения о пребывании российского флота на территории республики антиконституционны. Они ссылались на то, что 17 статья общих положений конституции Украины запрещает размещение иностранных военных баз.

Вот только помимо нее существует еще пункт 14 переходных положений украинской конституции, который разрешает временное пребывание иностранных войск на уже существующих военных базах на условиях аренды в соответствии с международными договоренностями Украины, напомнил газете ВЗГЛЯД директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник . Именно это Порошенко, видимо, и имел в виду под конституционными основами, предположил собеседник. И теперь он пытается исправить это положение конституции, чтобы не оставалось даже формальных правовых условий для нахождения российского Черноморского флота на территории Украины, подытожил он.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский также сослался на наличие 14 пункта переходных положений, под который идеально подпадают так и не денонсированные Украиной Харьковские соглашения.

«Поэтому в конституцию не надо вносить никаких изменений. Это все умники-юристы из администрации президента ему посоветовали. Достаточно денонсировать этот договор аренды», — сказал Погребинский газете ВЗГЛЯД, подчеркнув, что раз договор был ратифицирован Верховной радой, то она вправе денонсировать его.

Впрочем, эксперт пояснил, что даже если Украина пойдет на денонсацию, то никаких юридических последствий это не будет иметь и может использоваться только «в качестве пропагандисткой меры».

«Основная цель Порошенко — напоминать в своем Twitter о том, что он существует и что он по-прежнему на передовой борьбы с Россией. Вот вся его задача», — заявил газете ВЗГЛЯД глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

«Кроме того, украинцы подводят юридическую базу под возможное будущее изменение мира. В этом смысле странным выглядит то, что они до сих пор не денонсировали Договор о дружбе и мире с Россией», — добавил он.

Погребинский отметил, что планы Украины не денонсировать соглашения, чтобы использовать их в судах — это не более, чем фантазии.

«На самом деле ни проведение денонсации, ни отсутствие денонсации ничего не меняет. В международном праве, например, существует коллизия между правом народа на самоопределение и сохранение территориальной целостности. И любые международные суды, если бы они состоялись, все равно уперлись бы в эту позицию: прошел референдум, народ проголосовал и все», — пояснил эксперт.

В целом же вся эта антироссийская риторика украинских политиков продиктована предвыборной ситуацией и желанием Порошенко избраться на второй срок, уверен Калашников. Именно поэтому в последнее время она так усилилась.

Однако вряд ли это поможет Порошенко усилить свои позиции на выборах, уверен Погребинский.

«Это совершенно бессмысленная затея, имеющая исключительно пиаровский характер. Это все выглядит как дембельский аккорд перед уходом в небытие», — подытожил эксперт.

Так как одновременно со словами про ЧФ Порошенко упомянул и закрепление в конституции курса на вступление в НАТО и ЕС, нельзя исключать, что его желанием может быть заменить соответствующие положения основного закона так, чтоб допускалось размещение не российских, а натовских военных.

Калашников отметил, что если бы не воссоединение Крыма, то такое действительно могло бы просизойти.