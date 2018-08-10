Премьер-министр Армении призвал Россию адаптироваться к новой ситуации в республике 

ЕРЕВАН, 10 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что российские партнеры должны адаптироваться к новой ситуации в стране.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что события в Армении идут вразрез с заявлениями ее нового руководства об отказе от преследования своих политических предшественников.
"Это новая ситуация в стране, и мы все, в том числе российские партнеры, должны адаптироваться к этому. Так что, все нормально", — заявил Пашинян, комментируя по просьбе журналистов слова Лаврова.
Дело Хачатурова и Кочаряна
26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову в свержении конституционного порядка в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. Сам генсек, во время тех событий командовавший ереванским гарнизоном ВС Армении, заявил, что не признает себя виновным по предъявленным обвинениям. 28 июля суд общей юрисдикции Еревана освободил Хачатурова под подписку о невыезде после выплаты залога в размере 5 млн драмов ($10 тыс.).
27 июля суд в Ереване дал санкцию на арест бывшего президента республики Роберта Кочаряна (занимал пост в 1998-2008 годах), также обвиняемого в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году.
После президентских выборов 19 февраля 2008 года в Армении прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами: победителем стал Серж Саргсян. Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в тот момент снова претендовал на высший пост. В ходе столкновений митингующих с органами правопорядка погибли восемь демонстрантов и двое полицейских, были госпитализированы 33 сотрудника полиции. За помощью к медикам обратились около 230 человек.