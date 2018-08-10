Премьер-министр Армении призвал Россию адаптироваться к новой ситуации в республике

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что события в Армении идут вразрез с заявлениями ее нового руководства об отказе от преследования своих политических предшественников.

"Это новая ситуация в стране, и мы все, в том числе российские партнеры, должны адаптироваться к этому. Так что, все нормально", — заявил Пашинян, комментируя по просьбе журналистов слова Лаврова.

26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову в свержении конституционного порядка в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. Сам генсек, во время тех событий командовавший ереванским гарнизоном ВС Армении, заявил, что не признает себя виновным по предъявленным обвинениям. 28 июля суд общей юрисдикции Еревана освободил Хачатурова под подписку о невыезде после выплаты залога в размере 5 млн драмов ($10 тыс.).

27 июля суд в Ереване дал санкцию на арест бывшего президента республики Роберта Кочаряна (занимал пост в 1998-2008 годах), также обвиняемого в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году.