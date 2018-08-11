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Премьер-министр Армении в ближайшее время посетит Тегеран
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Премьер-министр Армении в ближайшее время посетит Тегеран 

ProComp.info 2 часа назад
Фото: ProComp.info
11 августа — Прокомпинфо. Новоназначенный премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшее время посетит Тегеран.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян на своей странице в Facebook, после встречи с послом Ирана в Армении Каземом Саджади.
По словам Григоряна, в ходе визита премьер-министр Армении обсудит вопросы сотрудничества между двумя странами в энергетической, медицинской и финансовой сферах.
Говоря о встрече с иранским посланником, Григорян отметил, что обсуждается необходимость активизации экономических связей между двумя странами, которые в последние десятилетия имеют стабильные политические связи.
Парламент Армении избрал Пашиняна новым премьер-министром страны в конце апреля.
Назначение завершилось неделями уличных протестов во главе с Пашиняном против избрания президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра в течение последних 10 лет.
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