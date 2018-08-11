Премьер-министр Армении в ближайшее время посетит Тегеран

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян на своей странице в Facebook, после встречи с послом Ирана в Армении Каземом Саджади.

По словам Григоряна, в ходе визита премьер-министр Армении обсудит вопросы сотрудничества между двумя странами в энергетической, медицинской и финансовой сферах.

Говоря о встрече с иранским посланником, Григорян отметил, что обсуждается необходимость активизации экономических связей между двумя странами, которые в последние десятилетия имеют стабильные политические связи.

Парламент Армении избрал Пашиняна новым премьер-министром страны в конце апреля.