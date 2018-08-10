Медведев сделал заявление об увольнении пожилых

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России могут ввести уголовную ответственность для работодателей за увольнение пожилых сотрудников после пенсионной реформы. Об этом сообщает РИА Новости.

Этот вопрос премьер прокомментировал во время встречи с работниками Кроноцкого заповедника на Камчатке.

По словам Медведева, такие предложения уже готовятся. Если их поддержат президент и правительство, это станет серьезной гарантией для работников старшего возраста.

Премьер напомнил, что в России запрещено увольнять женщин, находящихся в декретном отпуске. По его мнению, по этому же образцу можно создать систему гарантий для пожилых сотрудников.

Госдума 19 июля в первом чтении приняла законопроект о пенсионном возрасте. По задумке правительства, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года к 2034-му. Сейчас пенсия для женщин в РФ начинается в 55 лет, а для мужчин — в 60 лет.

Глава Роструда Всеволод Вуколов говорил, что власти могут защитить россиян старшего возраста от увольнений, введя уголовную ответственность для работодателей за дискриминацию. Чиновник напомнил, что в СССР существовала уголовная ответственность за увольнение сотрудника «по субъективным причинам».

Вуколов также пообещал, что его ведомство будет отслеживать судьбы «возрастных» сотрудников с момента запуска реформы.