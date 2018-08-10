Ещё
Медведев сделал заявление об увольнении пожилых
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев сделал заявление об увольнении пожилых 

Рамблер 4 часа назад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России могут ввести уголовную ответственность для работодателей за увольнение пожилых сотрудников после пенсионной реформы. Об этом сообщает РИА Новости.
Этот вопрос премьер прокомментировал во время встречи с работниками Кроноцкого заповедника на Камчатке.
По словам Медведева, такие предложения уже готовятся. Если их поддержат президент и правительство, это станет серьезной гарантией для работников старшего возраста.
Премьер напомнил, что в России запрещено увольнять женщин, находящихся в декретном отпуске. По его мнению, по этому же образцу можно создать систему гарантий для пожилых сотрудников.
Госдума 19 июля в первом чтении приняла законопроект о пенсионном возрасте. По задумке правительства, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года к 2034-му. Сейчас пенсия для женщин в РФ начинается в 55 лет, а для мужчин — в 60 лет.
Глава Роструда Всеволод Вуколов говорил, что власти могут защитить россиян старшего возраста от увольнений, введя уголовную ответственность для работодателей за дискриминацию. Чиновник напомнил, что в СССР существовала уголовная ответственность за увольнение сотрудника «по субъективным причинам».
Вуколов также пообещал, что его ведомство будет отслеживать судьбы «возрастных» сотрудников с момента запуска реформы.
Комментарии555  Ещё 30 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС2
Адвокат Петросяна: готов аплодировать решению Степаненко1
Фото Бледанс в постели с сыном возмутило Сеть15
«Торнадо» в СИЗО: ветераны АТО подняли бунт28
Известную модель задержали за откровенное видео5
Видео
10:15
Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС
Общество
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
02:23
Известную модель задержали за откровенное видео
Происшествия
03:09
Джеки Чан попал под лавину
Шоу-бизнес
00:23
Затишье перед бурей: москвичам охладят пыл
Погода Статьи
08:06
Россия упрекнула США и пообещала санкции
Политика США
01:10
Адвокат Петросяна: готов аплодировать решению Степаненко
Шоу-бизнес
01:18
Медведев сделал заявление об увольнении пожилых
Политика
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение