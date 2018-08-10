Матвиенко посетит фестиваль «Опера в Херсонесе»

Второй международный музыкальный фестиваль "Опера в Херсонесе", который проходит с 4 по 12 августа, посетит председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом сообщает пресс-служба Совфеда.
В программе мероприятия — оперные постановки, лучшие арии из европейских и отечественных произведений XVIII–XIX веков в исполнении российских и зарубежных артистов.
4 августа в открытии фестиваля "Опера в Херсонесе" принял участие президент России Владимир Путин. В прошлом году глава страны также посещал этот фестиваль.
РИА Новости Крым выступают информационным партнерами фестиваля.