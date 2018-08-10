Ещё
Матвиенко посетит фестиваль «Опера в Херсонесе»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Председатель Совфеда посетит фестиваль «Опера в Херсонесе» 

РИА Новости Крым 10 августа 2018
Фото: РИА Новости
Второй международный музыкальный фестиваль "Опера в Херсонесе", который проходит с 4 по 12 августа, посетит председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом сообщает пресс-служба Совфеда.
В программе мероприятия — оперные постановки, лучшие арии из европейских и отечественных произведений XVIII–XIX веков в исполнении российских и зарубежных артистов.
4 августа в открытии фестиваля "Опера в Херсонесе" принял участие президент России Владимир Путин. В прошлом году глава страны также посещал этот фестиваль.
РИА Новости Крым выступают информационным партнерами фестиваля.
РИА Новости Крым: последние новости
В Крым прибыла делегация из Германии "Донести правду": глава японской делегации рассказал о цели визита в Крым Сенатор назвал выдумкой слова Вайкуле о Крыме
Комментарии3  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иск Степаненко потряс наглостью72
США устроили провокацию у Крымского моста692
Boeing запросил экстренную посадку над Москвой50
В семье Семенович произошла трагедия13
Эрдоган нанес ответный удар Трампу192
Видео
03:41
В семье Семенович произошла трагедия
Шоу-бизнес
01:22
Boeing запросил экстренную посадку над Москвой
Происшествия
00:58
Эрдоган нанес ответный удар Трампу
В мире Конфликты
01:56
Трампа обвинили в разрушении ДРСМД из-за ракет-мишеней
Армия
06:59
Физики научились ломать спагетти ровно посередине
Технологии Наука и техника
00:53
В «Зарядье» появился отряд волонтеров
Новости Москвы
01:15
Украина испытала «новый» танк
Армия В мире
00:10
NASA не нашло марсоход Opportunity после пыльной бури
Технологии Наука и техника
08:32
Иск Степаненко потряс наглостью
Шоу-бизнес
01:03
Доренко в прямом эфире оскорбил Дудя
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение