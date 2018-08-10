Матвиенко посетит фестиваль «Опера в Херсонесе»

Председатель Совфеда посетит фестиваль «Опера в Херсонесе»

Второй международный музыкальный фестиваль "Опера в Херсонесе", который проходит с 4 по 12 августа, посетит председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко . Об этом сообщает пресс-служба Совфеда.

В программе мероприятия — оперные постановки, лучшие арии из европейских и отечественных произведений XVIII–XIX веков в исполнении российских и зарубежных артистов.