Киев не пустил дипломатов РФ к Вышинскому

Российским консульским сотрудникам отказывают в доступе к арестованному руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Несмотря на то, что российским консульским сотрудникам продолжают отказывать во встрече с задержанным, ссылаясь на украинское гражданство Вышинского, посольство России на Украине и генеральное консульство России в Одессе держат на постоянном контроле сложившуюся ситуацию, оказывают содействие представителям защиты арестованного", — заявила Захарова на брифинге.
Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.
Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал. В июле арест Вышинского был продлен до 8 сентября.
На одном из заседаний Вышинский заявил, что будет подавать заявление о выходе из украинского гражданства. По данным правоохранительных органов Украины, у него также есть гражданство РФ.
В МИД РФ ранее назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей".