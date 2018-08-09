Ещё
Песков утаил место своего отпуска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков утаил место своего отпуска 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков почти две недели пробыл на море. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва» в четверг, 9 августа.
«Отпуском очень доволен! Проводил на море. Но главное, что вместе со всей семьей. Это очень редко бывает», — сказал он.
Конкретное место чиновник называть не стал.
Песков с супругой Татьяной Навкой побывал на фестивале «Жара» в Баку. Пара приехала в город на Каспийском море 27 июля.
30 июля официальный представитель Кремля признался, что во время чемпионата мира по футболу проспорил много денег режиссеру Тиграну Кеосаяну. Накануне матча с испанцами он поставил на Испанию, но в итоге победили российские футболисты.
Последние новости
"Мне не нужны реальные мужчины": женщина закрутила роман с призраком и хочет от него детей Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии1  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия упрекнула США и пообещала санкции151
На Украине обозлились из-за бегства артистов в Россию113
Умерла Тамара Дегтярева10
Жириновский выступил с неожиданным предложением208
Названы вымирающие страны Европы40
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
08:06
Россия упрекнула США и пообещала санкции
Политика США
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Войска
21:29
Создание электромагнитной пушки подтвердили в Японии
Оружие Армия
01:00
В центре Москвы нашли уникальный клад
Новости Москвы
00:10
Сворачивание хромосом воспроизвели в деталях
Наука Наука и техника
00:42
На Украине обозлились из-за бегства артистов в Россию
Украина Шоу-бизнес
00:07
Meizu презентовала новые флагманские смартфоны
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение