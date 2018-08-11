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В России заговорили об отказе от доллара
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В России заговорили об отказе от доллара 

Рамблер 2 часа назад
Россия может ответить на американские санкции целым рядом жестких мер, в том числе, прекратив сотрудничество в космосе, самолетостроении, а также постепенно отказавшись от расчетов в долларах, заявил сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов, сообщает РИА Новости.
Он отмети, что улучшения российско-американских отношений в обозримом будущем ждать не приходится.
«Россия должна готовить, и соответствующие ведомства этим уже занимаются, не менее жесткие ответные меры. В их числе должно быть прекращение сотрудничества в космосе, приостановка продаж ракетных двигателей РД-180, прекращение сотрудничества в самолетостроении, а также расширение моделей перерасчетов в национальной валюте», — сказал Морозов.
Недавно стало известно о том, что Вашингтон вводит новые санкции в отношении Москвы. Такие меры связаны с тем, что Россия, как считают в США, использовала химоружие в Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 22 августа вступит в силу первый пакет ограничений, второй — через 90 дней. Этого не произойдет, если Москва даст гарантии неприменения химоружия, а экспертам ООН разрешат провести проверки «на местах».
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