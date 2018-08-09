«Драконовские санкции»: РФ ответила на слова США

Посольство России назвало новые санкции США «драконовскими»

В сообщении дипмиссии отмечается, что санкции введены под надуманным предлогом, а американская сторона отказалась дать пояснения.

Посольство РФ США прокомментировало новые антироссийские санкция, которые принял Вашингтон из-за «дела Скрипаля ». Новые введенные американскими властями меры в ведомстве назвали «драконовскими».

«8 августа нашему советнику-посланнику в Госдепартаменте были объявлены новые «драконовские» санкции под надуманным предлогом «использования правительством Российский Федерации» нервно-паралитического вещества «Новичок» против гражданина Великобритании С. Скрипаля и его дочери», — говорится в официальном сообщении дипмиссии на Facebook.

В посольстве добавили, что никаких доказательств американская сторона не предоставила, сославшись на конфиденциальность. В заявлении дипмиссии также оговаривается, что Россия продолжает настаивать на открытом и независимом расследовании инцидента в Солсбери.

Напомним, восьмого августа стало известно, что американская сторона вводит новые антироссийские санкции в связи с тем, что Россия якобы причастна к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля, а также его дочери Юлии. Свою солидарность в данном вопросе также выразили британские власти.

Позже в Госдепе объяснили, что ограничения, которые предположительно вступят в силу 22 августа, введут запрет на поставку в РФ продукции двойного назначения.