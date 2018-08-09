«Бесполезный военный блок»

МИД России назвал НАТО «бесполезным военным блоком»

В ведомстве с иронией отреагировали на ошибочный запуск ракеты над Эстонией

«Мы же говорили, что военный блок НАТО — бесполезный», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Напомним, седьмого августа испанский истребитель Eurofighter по ошибке выпустил ракету воздух-воздух в районе города Отепя , в зоне, предусмотренной для учений.

В ракете содержалось взрывчатое вещество. В случае ошибочного запуска в ракете должен был сработать режим самоликвидации.

Эстонские специалисты заявили, что с точностью работают над поиском ракеты и скорее всего установили воздушный коридор и зона в лесу, где произошел взрыв.