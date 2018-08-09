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«Бесполезный военный блок»
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МИД России назвал НАТО «бесполезным военным блоком» 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: Алексей Иванов / ТРК Звезда
В ведомстве с иронией отреагировали на ошибочный запуск ракеты над Эстонией.
МИД РФ шутливо прокомментировал инцидент с нечаянным выпуском НАТО боевой ракеты над Эстонией.
«Мы же говорили, что военный блок НАТО — бесполезный», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Напомним, седьмого августа испанский истребитель Eurofighter по ошибке выпустил ракету воздух-воздух в районе города Отепя, в зоне, предусмотренной для учений.
В ракете содержалось взрывчатое вещество. В случае ошибочного запуска в ракете должен был сработать режим самоликвидации.
Эстонские специалисты заявили, что с точностью работают над поиском ракеты и скорее всего установили воздушный коридор и зона в лесу, где произошел взрыв.
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