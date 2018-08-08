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Россия отреагировала на пуск ракеты НАТО
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В МИД РФ назвали НАТО бесполезным блоком после инцидента с пуском ракеты над Эстонией 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Российский МИД назвал Североатлантический альянс бесполезным блоком после инцидента с несанкционированным пуском испанским истребителем ракеты "воздух — воздух" над Эстонией. Соответствующая запись размещена в среду на аккаунте российского дипведомства в Twitter.
"Мы же говорили, что военный блок НАТО — бесполезный", — отметили в министерстве, сопроводив запись хэштегом #МИДзнал.
Во вторник Силы обороны Эстонии сообщили, что базирующийся в республике самолет ВВС Испании Eurofighter во время полета по ошибке выпустил боевую ракету класса "воздух — воздух" AMRAAM. По сообщению ведомства, инцидент произошел в 15:44 мск в зоне учебных полетов над населенным пунктом Пангоди. Силы обороны указали, что у ракеты активирован режим самоуничтожения, который должен был ликвидировать снаряд еще в воздухе. Несмотря на это, ракета все же могла упасть на землю примерно в 40 км к северу от Тарту.
По словам командующего ВВС Эстонии Рииво Валге, радиус полета ракеты составляет 100 км. Как он указал, при искажении курса в сторону восточной границы ракета теоретически могла бы попасть "по ту сторону Чудского озера на территорию Российской Федерации".
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