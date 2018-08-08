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Захарова разнесла США за «слив» переговоров Путина и Трампа
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Захарова разнесла США за «слив» переговоров Путина и Трампа 

Дни.ру 9 часов назад
Фото: GLOBAL LOOK press/MFA Russia Press Service
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась насчет существования неких "предложений по разоруженческой проблематике", которые якобы были сделаны российской стороной в ходе саммита президентов России и США в Хельсинки. Она призвала Вашингтон перестать манипулировать выдержками из закрытых документов.
По словам Захаровой, выступить с заявлением ее вынудили десятки СМИ, которые неугомонно просят ее прокомментировать американский слив о неких "предложениях по разоруженческой проблематике, которые якобы были сделаны российской стороной". "Прежде, чем призывать другие страны к "подобающему" поведению и уважительному отношению к международному праву, в США могли бы подать пример и перестать манипулировать выдержками из закрытых документов и встреч", — написала официальный представитель МИД в своем Facebook.
Более того, Захарова подчеркнула, что "подобные утечки происходят примерно раз в месяц". "У меня вопрос: о каком вмешательстве в американские выборы со стороны России может идти речь, если в Штатах не могут сохранить в тайне даже содержание президентских переговоров?", — задалась риторическим вопросом Российский дипломат.
По словам Захаровой, если бы у американских спецслужб были бы хоть какие-то доказательства в пользу "российского следа", их бы слили в первую очередь. "Зачем вмешиваться в выборы в стране, которая и так, без вмешательства, без хакеров и спецагентов иностранных спецслужб обнажает напоказ грифованую повестку?" — резюмировала она.
Напомним, что саммит Путина и Трампа прошел в Хельсинки 16 июля. Примечательно, что эти переговоры стали первой полноформатной встречей лидеров двух сверхдержав, которая продлилась почти четыре часа.
В ходе переговоров не обошлось без темы вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Трамп согласился с утверждениями следственного ведомства, но при этом отметил, что это никак не могло бы повлиять на исход голосования.
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