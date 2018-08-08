Захарова призвала США отказаться от манипуляций

Захарова призвала США перестать манипулировать выдержками из закрытых документов

Она прокомментировала информацию о том, что российская сторона сделала «некие предложения по разоруженческой проблематике» в ходе саммита в Хельсинки

По словам Захаровой, подобные утечки регулярно происходят с американской стороны. Спикер МИД отметила, что если бы у спецслужб США были бы хоть какие-то доказательства в пользу якобы вмешательства России в американские выборы, то «их бы слили в первую очередь, сразу же».

«Прежде, чем призывать другие страны к «подобающему» поведению и уважительному отношению к международному праву, в США могли бы подать пример и перестать манипулировать выдержками из закрытых документов и встреч. Включая, несуществующие», — отметила она.

Также Захарова добавила, что США «и так, без вмешательства, без хакеров и спецагентов иностранных спецслужб обнажают напоказ грифованую повестку».