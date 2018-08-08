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Захарова призвала США отказаться от манипуляций
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Захарова призвала США перестать манипулировать выдержками из закрытых документов 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США необходимо перестать манипулировать выдержками из закрытых документов и встреч. Об этом она написала в своём Facebook.
Она прокомментировала информацию о том, что российская сторона сделала «некие предложения по разоруженческой проблематике» в ходе саммита в Хельсинки.
По словам Захаровой, подобные утечки регулярно происходят с американской стороны. Спикер МИД отметила, что если бы у спецслужб США были бы хоть какие-то доказательства в пользу якобы вмешательства России в американские выборы, то «их бы слили в первую очередь, сразу же».
«Прежде, чем призывать другие страны к «подобающему» поведению и уважительному отношению к международному праву, в США могли бы подать пример и перестать манипулировать выдержками из закрытых документов и встреч. Включая, несуществующие», — отметила она.
Также Захарова добавила, что США «и так, без вмешательства, без хакеров и спецагентов иностранных спецслужб обнажают напоказ грифованую повестку».
Ранее СМИ сообщали, что российский президент Владимир Путин на встрече в Хельсинки якобы предложил американскому лидеру Дональду Трампу договориться о контроле над вооружениями.
RT на русском: последние новости
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