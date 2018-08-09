Кремль отреагировал на угрозу новых санкций 

Финансовая система России доказала свою устойчивость, какие-либо рассуждения о ее нестабильности в связи с возможным введением новых санкций США неуместны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 9 августа.
«Здесь неуместны абсолютно какие-либо эвентуальные рассуждения. Финансовая система достаточно устойчивая. Это всем хорошо известно», — сказал он.
Представитель Кремля подчеркнул, что «на фоне продолжающейся непредсказуемости наших заокеанских партнеров» функциональность финансового аппарата поддерживается постоянно.
Песков также назвал неприемлемой увязку новых ограничений с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. «И подобные рестрикции, собственно как и те, которые были приняты американской стороной заранее, в нашем понимании и по нашему убеждению являются абсолютно незаконными и не соответствующими международному праву», — добавил он.
Накануне администрация США объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования российской стороной химоружия в Солсбери. Первый блок, который планируется ввести с 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй блок предполагает понижение уровня дипломатических отношений, отзыв разрешения для авиакомпании «Аэрофлот» совершать рейсы в США, а также почти полное прекращение товарооборота между странами.
Также на прошлой неделе стало известно, что Вашингтон рассматривает возможность ввести санкции против нового госдолга России и госбанков.