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Посол Турции оценил дружбу с Россией
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Дружба с Россией не заменяет связи с другими странами, заявил посол Турции 

РИА Новости 8 августа 2018
Фото: РИА Новости
Партнерство Москвы и Анкары не является альтернативой отношениям с другими странами, заявил в среду посол Турции в РФ Хюссейн Дириоз.
"Российско-турецкие отношения не являются альтернативой отношениям с другими странами. Мы заинтересованы в развитии дружественных связей со всеми странами", — сказал посол на пресс конференции.
По его словам, Россия и Турция в данный момент тесно сотрудничают во всех сферах, а межгосударственные контакты на самом высшем уровне носят интенсивный характер.
"Только за прошлый год президенты провели восемь встреч. А за тот период, что я нахожусь в Москве в качестве посла, наши лидеры провели 15 встреч", — добавил дипломат.
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