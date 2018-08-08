Посол Турции оценил дружбу с Россией

Дружба с Россией не заменяет связи с другими странами, заявил посол Турции

Партнерство Москвы Анкары не является альтернативой отношениям с другими странами, заявил в среду посол Турции РФ Хюссейн Дириоз.

"Российско-турецкие отношения не являются альтернативой отношениям с другими странами. Мы заинтересованы в развитии дружественных связей со всеми странами", — сказал посол на пресс конференции.

По его словам, Россия и Турция в данный момент тесно сотрудничают во всех сферах, а межгосударственные контакты на самом высшем уровне носят интенсивный характер.

"Только за прошлый год президенты провели восемь встреч. А за тот период, что я нахожусь в Москве в качестве посла, наши лидеры провели 15 встреч", — добавил дипломат.