Матвиенко вынесла вердикт Крымскому мосту

Глава Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко назвала мост через Керченский пролив потрясающим инфраструктурным сооружением.
Глава Совфеда Валентина Матвиенко посетила в субботу историко-археологический заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе, где проходит фестиваль "Опера в Херсонесе".
"Мы все счастливы, что появился керченский мост. Это просто потрясающее сооружение. Развивается инфраструктура, строятся дороги, но не только это. Обязательно сохранение и развитие культурного наследия этой прославленной исторической земли", — сказала журналистам в Херсонесе Матвиенко.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.