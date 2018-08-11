Матвиенко вынесла вердикт Крымскому мосту

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Матвиенко назвала мост через Керченский пролив потрясающим сооружением 

РИА Новости 1 час назад
Глава Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко назвала мост через Керченский пролив потрясающим инфраструктурным сооружением.
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Глава Совфеда Валентина Матвиенко посетила в субботу историко-археологический заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе, где проходит фестиваль "Опера в Херсонесе".
"Мы все счастливы, что появился керченский мост. Это просто потрясающее сооружение. Развивается инфраструктура, строятся дороги, но не только это. Обязательно сохранение и развитие культурного наследия этой прославленной исторической земли", — сказала журналистам в Херсонесе Матвиенко.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
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