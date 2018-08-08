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Комиссию по Сирии сформируют до конца сентября
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Конституционная комиссия Сирии может быть сформирована до конца сентября 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Лидер Московской платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиль заявил, что спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура планирует сформировать конституционную комиссию к концу сентября. Об этом сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос, планируются ли консультации сирийской оппозиции в Женеве в ближайшее время, Джамиль заявил, что такое «не предвидится».
«Если консультационная комиссия будет сформирована де Мистурой до конца сентября», — добавил он.
Ранее спецпосланник Генсекретаря ООН по САР Стаффан де Мистура назвал полезными консультации с представителями стран — гарантов перемирия в Сирии по вопросу конституционной комиссии в Сочи.
В январе де Мистура объявил о формировании конституционной комиссии из представителей правительства и оппозиции Сирии.
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