Комиссию по Сирии сформируют до конца сентября

Конституционная комиссия Сирии может быть сформирована до конца сентября

Лидер Московской платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиль заявил, что спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура планирует сформировать конституционную комиссию к концу сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, планируются ли консультации сирийской оппозиции в Женеве в ближайшее время, Джамиль заявил, что такое «не предвидится».

«Если консультационная комиссия будет сформирована де Мистурой до конца сентября», — добавил он.

Ранее спецпосланник Генсекретаря ООН по САР Стаффан де Мистура назвал полезными консультации с представителями стран — гарантов перемирия в Сирии по вопросу конституционной комиссии в Сочи

В январе де Мистура объявил о формировании конституционной комиссии из представителей правительства и оппозиции Сирии.