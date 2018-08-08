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В новых санкциях США увидели виток холодной войны
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В Госдуме назвали новые возможные санкции США очередным витком холодной войны 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что принятие США закона о новых санкциях против России станет очередным витком холодной войны. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Мы имеем сейчас очередную инициативу, связанную с введением санкций, причем ее готовы поддержать как представители республиканской, так и демократической партий. Это повышает вероятность принятия соответствующего законопроекта, и если это случится, это станет очередным витком новой холодной войны", — сказал Новиков.
Ранее СМИ сообщили, что американские сенаторы разработали новый законопроект о санкциях против России.
Уточняется, что документ предлагает объединение всех антироссийских санкций, вводимых различными актами, в единый механизм.
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