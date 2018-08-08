В новых санкциях США увидели виток холодной войны

В Госдуме назвали новые возможные санкции США очередным витком холодной войны

"Мы имеем сейчас очередную инициативу, связанную с введением санкций, причем ее готовы поддержать как представители республиканской, так и демократической партий. Это повышает вероятность принятия соответствующего законопроекта, и если это случится, это станет очередным витком новой холодной войны", — сказал Новиков.

Ранее СМИ сообщили, что американские сенаторы разработали новый законопроект о санкциях против России.

Уточняется, что документ предлагает объединение всех антироссийских санкций, вводимых различными актами, в единый механизм.